Tedesco zegt hoeveel nieuwe basisspelers we mogen verwachten tegen Zweden

Maandag spelen de Rode Duivels tegen Zweden. Het is uitkijken hoeveel nieuwkomers er in het basiselftal verschijnen.

De kwalificatie voor het EK in Duitsland is binnen na de overwinning tegen Oostenrijk, maar dat betekent niet dat de EK-kwalificatiecampagne er al op zit.

Bondscoach Domenico Tedesco geeft alvast het gevoel waarmee hij op dit moment rondloopt mee op de persconferentie. “Ik denk altijd positief, dus heb ik nooit druk gevoeld. Ik geniet liever van de wedstrijden. Ook van de komende interlands”, klinkt het.

“We willen eerste in de groep worden. We gaan geen cadeautjes uitdelen, we kunnen de komende duels wel iets testen, maar ik ga geen rare dingen doen. Misschien zien we twee of drie nieuwe jongens, maar dat is niet zeker.”

Tedesco stipt het belang van de kwalificatie voor het EK aan. “Zes maanden geleden moesten we een hele nieuwe ploeg bouwen, want veel internationals zwaaiden af. Ik ben heel trots op het feit dat we al gekwalificeerd zijn, dat is niet normaal. Deze groep was heel lastig.”

De Duitser maakte van de gelegenheid gebruik om de omkadering in the picture te zetten. “Het is onmogelijk voor een coach om alles alleen te doen. We doen dit als een groep en ik ben blij om dat te zien. De samenwerking verloopt op alle vlakken heel vlot en open op alle niveaus, zoals bijvoorbeeld ook met Franky Vercauteren. Daar hou ik van.”