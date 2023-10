Verrassing van formaat in de maak? 'Twee ex-trainers van Club Brugge gelinkt aan OHL'

OH Leuven ontsloeg trainer Marc Brys na de moeizame competitiestart. In Engeland worden alvast enkele opvallende namen aan de club gelinkt.

Marc Brys werd vrijdag aan de kant geschoven bij OH Leuven na de tegenvallende competitiestart. De supporters drongen aan op zijn vertrek en uiteindelijk kregen ze hun zin van het Leuvense clubbestuur.

In de Leicester Mercury worden alvast twee heel opvallende namen naar voren geschoven als mogelijke opvolgers van Marc Brys. De krant linkt in de eerste plaats Scott Parker aan een mogelijke nieuwe opdracht in de Jupiler Pro League.

De Engelsman zit nog steeds zonder club sinds zijn ontslag bij Club Brugge. Maar ook een andere ex-trainer van Club Brugge zou kans maken om aan Den Dreef aan de slag te gaan, als we de Engelse krant mogen geloven.

Carl Hoefkens, momenteel aan de slag bij Standard, zou een optie zijn voor OH Leuven. Al lijkt het momenteel niet echt een optie dat Hoefkens Sclessin achter zich zal laten, zeker nu de boel draait. Was dat niet het geval geweest, dan was er misschien wel een optie...