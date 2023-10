Alle ogen op Tielemans, De Ketelaere wel de vervanger voor De Bruyne?

Domenico Tedesco heeft zijn ploeg toch wel op een paar plaatsen veranderd. En niet altijd met de verwachte pionnen. Zo staat Youri Tielemans, de laatste tijd toch wel wat op de sukkel, in de basis als vervanger voor Carrasco.

Tielemans heeft zich de voorbije interlands niet echt kunnen laten zien en is zijn plaats kwijtgeraakt aan Orel Mangala. Terwijl iedereen dacht dat Tedesco de geschorste Onana zou vervangen door Mandela Keita, krijgt de middenvelder van Aston Villa de kans om vertrouwen op te doen.

Maar zijn prestatie zal ook onder de loep gelegd worden, want op sociale media kwam er meteen heel veel commentaar op zijn basisplaats. Ook de bondscoach zal willen zien welk niveau hij kan halen in zijn systeem. Want stilaan begint zijn krediet toch op te geraken.

De Ketelaere als back up voor De Bruyne?

Ook Charles De Ketelaere mag zich bewijzen en dat is al minder verrassend. De aanvallende middenvelder zit bij Atalanta immers wel in bloedvorm. En zijn invalbeurten bij de Rode Duivels waren telkens ook goed te noemen. Aangezien er nog niemand echt zich opgeworpen heeft als vervanger van Kevin De Bruyne kan hij daar punten scoren.

In mindere mate Bakayoko zal zo ook bekeken worden. De winger van PSV heeft zich echter al meermaals bewezen onder Tedesco en bij zijn selectie worden dan ook nooit vraagtekens geplaatst.

Wie wel nood heeft aan een sterke prestatie is Wout Faes. De verdediger van Leicester City heeft bakken kritiek over zich gekregen, maar behoudt het vertrouwen van de bondscoach. Hij zou de teneur rond zichzelf kunnen omkeren.