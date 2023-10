'Duidelijke intentie bij Anderlecht: dan moet er een nieuw stadion zijn'

Het Lotto Park kan momenteel 21.500 mensen huisvesten. In Anderlecht waren er plannen om een nieuw topstadion neer te poten, maar tot op heden is daar nog geen sprake van. De zaak in de koelkast?

Marc Coucke had grootse plannen. Zo wilde hij een stadion neerpoten van zo'n 30.000 zitjes in of rond Neerpede. Die plannen zouden ondertussen in de koelkast zitten, weet Het Nieuwsblad te melden.

De eerste jaren zal er nog niet verhuisd worden uit het Lotto Park, al is de zaak duidelijk: om echt door te groeien zal er een groter stadion moeten gaan komen. Rest de vraag: wanneer zal dat gebeuren?

Plannen in de koelkast

Volgens de krant zouden er nog altijd intenties zijn om binnen de tien jaar in een nieuw stadion te gaan voetballen. Concreet is er wel nog niets.

De coronacrisis heeft ook op paars-wit een impact gehad. Bovendien was er ook nog geen enkele goedkeuring van een of andere overheid. Het kan dus nog wel even duren voor er effectief een nieuw stadion zal zijn.