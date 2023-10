Ligt de toekomst van KV Oostende (nog steeds) in de handen van Marc Coucke? 'Engelsen willen club overnemen als... Anderlecht-eigenaar water bij de wijn doet'

KV Oostende is nog steeds wanhopig op zoek naar een overnemer. Zonder vers geld is de West-Vlaamse club ten dode opgeschreven. Een Engelse partij is héél concreet, maar... Marc Coucke gooit roet in het eten.

KV Oostende kampt al sinds vorig seizoen met zware financiële problemen. De voorbije maanden passeerden regelmatig geruchten rond mogelijke investeerders, maar tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen nieuwe eigenaar. Het Nieuwsblad weet dat er nog twee partijen concreet zijn. Namen worden niét genoemd, maar het gaat om Engelse en Amerikaanse investeerders. Pikant detail: de laatste groepering werd naar voren geschoven door... Paul Conway. Wil de vorige investeerder nog munt slaan uit KVO? © photonews Momenteel is een Engelse partij de meest concrete piste die bewandeld wordt. Al zijn er over Het Kanaal twijfels om door te duwen in de Koningin der Badsteden. En die twijfel heeft een reden: de huur van de Diaz Arena is buiten proportie. The Kustboys zijn contractueel verplicht om de komende twee decennia jaarlijks 800.000 euro huurgelden over te maken aan de eigenaar van de ultramoderne hoofdtribune. Wie die eigenaar is? Marc Coucke. Water bij de wijn? De voorzitter van RSC Anderlecht was voor zijn verhuis naar Brussel immers eigenaar én voorzitter van Oostende. Het lijkt er (opnieuw) op dat de toekomst van de West-Vlaamse club (gedeeltelijk) in zijn handen ligt...