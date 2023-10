Iedere wedstrijd opnieuw beslissend maar nooit een basisplaats: Schiet Jonge Duivel zichzelf in de voet door te presteren?

De beloften van de Rode Duivels wonnen voor de derde keer op rij. Opnieuw was het Kazeem Olaigbe die de wedstrijd besliste.

De 20-jarige Belg maakte het enige doelpunt in de 0-1 overwinning tegen Hongarije. Zo begint de Cerlce-winger flink wat indruk te maken. In drie wedstrijden mocht hij drie keer invallen. Hij kwam iedere wedstrijd tot scoren.

Geen basisplaats na schitterende prestaties

Van de vier doelpunten in de EK-kwalificatiewedstrijden maakte hij er drie. Tegen Malta (0-2) en Kazachstand (1-0), bleek hij ook al de belangrijkste man op het veld. Toch dwong het toptalent nog geen basisplaats af. Maar waarom dan?

Gill Swerts, coach van de U21 van België, gaf daar antwoord op. "We spraken ook met hem omdat je na twee wedstrijd eventueel wel zou denken dat hij gaat starten. We gaven hem ook aan dat hij in de vermoeidheid van de tegenstanders vaak het verschil kan maken", vertelde Swerts voor de camera van de RBFA.

Zoals Swerts het zegt, lijkt het er zelfs op dat Olaigbe zichzelf in de voet schiet door telkens te scoren bij een invalbeurt.

"Zelf maakt hij niet zoveel minuten bij Cercle Brugge waardoor het vanaf de start misschien moeizaam is. Als we hem brengen, brengt hij altijd gevaar en hij levert iedere keer", aldus de coach.

Kansen bij Cercle?

Bij Cercle Brugge mocht Olaigbe dit seizoen vier keer invallen. Hij maakte nog geen doelpunten. Er is op de flanken ook wel flink wat concurrentie bij Cercle. De 20-jarige gaf na afloop ook zijn geheim prijs om te blijven presteren.

"Goed slapen en goed eten! Als je goed slaapt en eet dan ga je scoren", vertelde de winger ludiek bij de RBFA.