Ook spelers uit JPL maken politieke statements over Isräel en Hamas: worden zij geschorst?

De voorbije dagen kwamen heel wat voetballers in opspraak. Dat gebeurde na uitspraken over het conflict tussen Israël en Hamas.

Youcef Atal bij Nice en Noussair Mazraoui bij Bayern München. Beide spelers staan voorlopig op non-actief nadat ze uitspraken deden over de oorlog tussen Israël en Hamas op sociale media.

In ons land wordt er veel minder streng over dergelijke zaken gedaan. “Wij vragen aan onze spelers om zich niet uit te laten over politieke kwesties. Dat geldt voor dit conflict, maar bij uitbreiding voor elke kwestie”, klinkt het bijvoorbeeld in Genk, zo weet Gazet van Antwerpen.

De meeste clubs vragen hun spelers om geen uitspraken te doen over politieke issues, maar over dit conflict lijkt lang niet iedereen zich daar aan te houden.

Oday Dabbagh (Charleroi) zet dagelijks zaken online over het conflict, maar ook Tarik Tissoudali (Gent), Aboubakary Koita (STVV) en Ayouba Kosiah (Beerschot) hebben hun steun voor de Palestijnse zaak laten horen. Omri Gandelman, de Israëlische ploegmaat van Tissoudali bij KAA Gent, laat dan weer pro-Israëlische boodschappen horen.

Voorlopig wordt dit toegelaten door de clubs. “Wat het social media gebruik van spelers betreft, verwijzen we graag naar de clubs”, klinkt het bij de Pro League.

Volgens sportadvocaat Johnny Maeschalck is een schorsing zelfs heel erg moeilijk op te leggen in de meeste gevallen. “Bij mijn weten staat er zelden iets over politieke boodschappen in contracten tussen spelers en clubs.”