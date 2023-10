Antwerp - Club Brugge ten voeten uit? Erik Van Looy komt met duidelijke boodschap voor Alderweireld: "Doe beter dan Vanaken"

Erik Van Looy staat bekend als grote fan van Royal Antwerp Football Club. In het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld mag hij een van zijn favoriete spelers verwelkomen.

Toby Alderweireld is een van de kandidaten in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Tot grote vreugde van Erik Van Looy uiteraard.

De kapitein van Antwerp in de studio, dat zal ongetwijfeld vonken geven. Bovendien weet de presentator dat voetballers het vaak goed doen in het programma.

Beter doen dan Vanaken

Wesley Sonck en Hans Vanaken maakten in het verleden onder meer indruk als het gaat over voetballers. Die laatste is speler van Club Brugge en speelde vier afleveringen mee.

© photonews

En dus heeft Erik Van Looy een duidelijke boodschap voor Mega Toby in Humo: "Hans Vanaken heeft er vier keer ingezeten, dat is veel. Alstublieft, doe het beter!"

Volgens Van Looy zouden er niet minder dan 16.000 mensen het willen zien hoe Alderweireld het doet. De studio te klein? We gaan het de komende weken meemaken.