Ronny Deila zet de boel op scherp en geeft doelstellingen aan voor Club Brugge

Club Brugge neemt het zaterdag op in en tegen KV Kortrijk. Op bezoek bij de hekkensluiter heeft blauw-zwart eigenlijk geen enkele keuze.

Club Brugge komt uit de interlandbreak met een 16 op 30. Het staat daarmee vijfde in de stand, maar het wil zo snel mogelijk opschuiven uiteraard. En dan mag er in Kortrijk in ieder geval al geen puntenverlies geleden worden.

De Kerels pakten nog maar vijf punten en staan daarmee helemaal laatste. Een West-Vlaamse derby blijft natuurlijk ook voor hen speciaal. Maar coach Ronny Deila was duidelijk op zijn persconferentie over wat er moet gebeuren.

Mooie opportuniteit

"We zijn klaar voor de komende periode", klonk het. "Onze doelstellingen tot Nieuwjaar? We hebben er niet speciaal gesteld, want onze doelstellingen zijn gewoon duidelijk."

"We willen elke wedstrijd winnen en mikken op het hoogst mogelijke. We willen competitief blijven. Klinischer worden en ook eens lelijke matchen winnen. Kortrijk heeft een klein stadion, met veel sfeer. Het is een mooie opportuniteit."