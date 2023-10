UEFA heeft knoop doorgehakt over België - Zweden - bent u tevreden met deze beslissing?

De UEFA had aangegeven ten laatste vrijdag een definitief antwoord te zullen geven op de vraag wat er moest gebeuren met de tweede helft van België - Zweden. Er lagen daarbij verschillende pistes op tafel.

Een forfaitnederlaag voor Zweden, de 1-1 laten staan of de tweede helft later nog (al dan niet achter gesloten deuren) afwerken waren de mogelijkheden. De Europese voetbalbond UEFA heeft nu de knoop doorgehakt.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:



Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.



No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.



Maccabi Haifa withdraw from #UYL.



Full details: ⬇️