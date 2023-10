Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel na "zorgwekkende tendens": "Dit kan niet de bedoeling zijn"

Toch wel een opvallend bericht de voorbije week: amateurclub KFC Diest is in Saoedische handen. De club waar Danny Boffin trainer is, lijkt zo een trendsetter te kunnen worden. En daar vrezen ze toch voor bij Voetbal Vlaanderen.

Voetbal Vlaanderen is er niet mee opgezet en trekt aan de alarmbel: "We zien het niet graag gebeuren", aldus Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen, bij Sporza. "We willen dat onze clubs in de amateurreeksen lokaal verbonden zijn."

"We geloven sterk in het amateurvoetbal om de gemeenschap rond een club samen te brengen en om jeugdspelers op te leiden die dan kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Buitenlandse groeperingen zetten dat model onder druk en hun visie staat hier haaks op. We hebben al instrumenten om hier iets tegen te doen, maar we zouden ons nog meer moeten kunnen wapenen."

Er kan immers wel al actie ondernomen worden. Volgens het licentiereglement moet tweederde van de raad van bestuur en viervijfde van de algemene vergadering mensen zijn die gedomicilieerd zijn in België, anders krijg je geen licentie. "Dit kan wel worden aangevochten via de burgerlijke wetgeving omdat het mogelijk in strijd kan zijn met het vrij verkeer van personen en ondernemen."

Bij Voetbal Vlaanderen vrezen ze een sneeuwbaleffect. "Er is een tendens, eentje die je 5 jaar geleden niet zag. Dat baart ons zorgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze amateurclubs gebruikt worden als pasmunt in internationaal verkeer tussen clubs om onderling transfers te doen."