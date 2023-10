"Waarom speelt hij nog niet voor Arsenal?": 'Premier League valt massaal in zwijm voor sterkhouder Club Brugge, transferrecord nakend'

Club Brugge gaat er binnenkort opnieuw aan beginnen in de Jupiler Pro League. Aankomende winter of ten laatste komende zomer komt er een waanzinnige transfer aan, zoveel lijkt nu al duidelijk.

Club Brugge en Antonio Nusa? Dat is haast zeker een aflopend verhaal. Deze zomer kon blauw-zwart hem nog houden omdat de jonge Noor graag nog wat wilde doorgroeien bij Club Brugge.

Maar ondertussen is hij echt wel onhoudbaar. Hij maakt indruk bij de Bruggelingen zelf en ook in de interlandbreak was hij alweer een aangever voor Erling Haaland bij Noorwegen.

"Wie is hij en waarom speelt hij nog niet bij Arsenal?", vroeg de Engelse analiste Sophie Nicolaou zich af in een podcast voor Arsenal-supporters. En The Gunners azen wel degelijk op de sterkhouder van Club Brugge.

Transferrecord?

Al zijn ze lang niet de enige. Ook Newcastle United, Chelsea en Manchester United (ter vervanging van Jadon Sancho) willen hem heel graag naar de Premier League lokken.

Vanuit Duitsland en andere landen is er ook interesse, Club Brugge weigerde al een bod van Chelsea van om en bij de 30 miljoen euro. Komende zomer gaat het transferrecord van de Jupiler Pro League er misschien wel aan ...