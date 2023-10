Fan van Club Brugge en Anderlecht over de titel: "Ik denk niet dat we sterk genoeg zijn" vs "Wij wel"

Club Brugge en RSC Anderlecht zijn bezig aan een belangrijk seizoen. Beide clubs moeten eigenlijk de titel pakken om tevreden te zijn.

Club Brugge moet na een kwakkelseizoen bevestigen. Minder dan de titel pakken lijkt geen optie. Ook bij RSC Anderlecht zijn de verwachtingen bijzonder groot, zeker nu de club in de zomermercato stevig uitpakte op de transfermarkt.

Sporza zocht bij elke club uit de Jupiler Pro League een supporter op die al jarenlang abonnee is en legde hen enkele dilemma’s voor. Karel De Meester kwam aan het woord als supporter van Club Brugge.

Een 6,5 op 10, geeft hij Club Brugge op dit moment, want het had zeker beter gekund. “Het was 7,5 geweest hadden ze zich in één van de topwedstrijden kunnen onderscheiden. Maar zonder de resultaten in de voorrondes tegen Osasuna was een 6 ook mogelijk geweest”, klinkt het.

De sleutel voor dit seizoen ligt volgens De Meester bij Ronny Deila. “Die moet zorgen dat we een heel seizoen lang heel wat wedstrijden kunnen afwerken waar de marges klein zijn. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en dat iedereen bij de groep betrokken moet blijven, want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen."

Aan een titel denkt De Meester niet dit jaar. “Een tweede plaats. Ik denk niet dat het nu sterk genoeg is om én voor Gent, én voor Union te eindigen”, besluit hij.

Tom De Nijn is de fan van Anderlecht die de rekening maakt tot nu toe. “8/10. Met wat geluk en wilskracht kon de club na een geslaagde mercato het seizoen goed starten. De coach moet bewijzen dat hij met deze kern een kampioenenploeg kan maken.”

Want de ambities zijn groot bij de supporters. “De eerste plaats. Ik constateer een grote honger bij de spelers en het publiek, Anderlecht gaat sowieso altijd voor de titel.”