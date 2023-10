Hong meteen van cruciaal belang? Hein Vanhaezebrouck geeft zijn ongezouten mening

Donderdag arriveerde Hong terug bij KAA Gent. De Zuid-Koreaan was een hele tijd weg met de nationale ploeg.

Twee vliegen in één klap voor Hein Vanhaezebrouck. Hij heeft Hong terug bij KAA Gent en de tijd dat hij weg was werd goed besteed door het halen van de eindzege op de Asian Games, waardoor zijn legerdienst tot een minimum zal beperkt worden.

De Zuid-Koreaan is zelf ook heel blij dat hij terug in België is. “Dat toont ook aan dat wij een klein beetje zijn familie zijn geworden. Het had lang genoegd geduurd, vond hij. Iedereen was blij om hem terug te zien en over de resultaten die hij behaalde”, zegt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Er was eindelijk ook wat meer volk op training bij de Buffalo’s. “Ervoor was dat soms met dertien of veertien man. Nu konden we toch gerichter werken.” De afwezigheid van Hong liet zich duidelijk voelen in de competitie.

“Missing link is een groot woord, maar ik zei het ook enkele weken geleden: Hong heeft zoveel kwaliteiten die je normaal niet zo gauw in één persoon vindt: onze Zuid-Koreaan scoort, recupereert, maakt de meeste meters en is alomtegenwoordig. Anderen probeerden die rol over te nemen, maar zijn daar niet altijd in alle aspecten in geslaagd.”

“Ik zeg trouwens ook niet dat we met hem veel meer matchen zouden gewonnen hebben, want dat kun je niet hard maken”, gaat de Gentse coach nog verder. “Wij weten dat hij een belangrijke pion is, al is het maar om meer variatie te hebben in je stilstaande fases omdat hij linksvoetig is. Zijn belang kun je niet onderschatten, maar je mag niet alles op die manier bekijken want met hem hebben we ook niet alles gewonnen. Maar met hem er terug bij, hebben we meer kans om te winnen.”