📷 KV Kortrijk komt met straffe stunt voor match tegen Club Brugge: "19 minuten"

Zaterdagmiddag speelt KV Kortrijk in eigen huis tegen Club Brugge. De Kerels hopen op een stuntzege in de West-Vlaamse derby.

Derby’s in het voetbal, ze moeten geen uitleg meer krijgen. Dat geldt niet in het minst voor de West-Vlaamse derby tussen KV Kortrijk en Club Brugge.

En de Kerels geloven duidelijk in een stunt in het Guldensporenstadion. KV Kortrijk vindt op dit moment een nieuw elan met de komst van de nieuwe trainer Glen De Boeck, maar Club Brugge zit ook in een mindere periode.

Het ideale moment dus om zeker wat te rapen tegen blauwzwart, zo denken ze in Kortrijk. Ook de club zelf zet alles op alles voor de West-Vlaamse derby. Zo pakken ze zaterdag uit met een Happy 19.

“Vanaf 14u30 tot 14u49 kan je op het Kouterplein en overal in het stadion alle dranken aan de helft van de prijs krijgen”, laat de club weten op zijn sociale media. Een straffe stunt. De wedstrijd tegen Club Brugge start om 16 uur.