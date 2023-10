Marc Degryse ziet goalgetter vertrekken uit de JPL: "Gaat een mooie transfer versieren"

De Jupiler Pro League is tien speeldagen ver. Toch zijn er al heel wat dingen die meer dan duidelijk geworden zijn.

Tien speeldagen zijn er afgewerkt in de Jupiler Pro League. Met Union SG staat er hoe dan ook een verrassende club aan de leiding, zeker na alle spelers die er de voorbije zomer vertrokken zijn naar andere clubs en de komst van een nieuwe trainer.

Maar er zijn nog wat verrassingen in de competitie. Zo is Kevin Denkey heel sterk aan het seizoen begonnen. De aanvaller van Cercle Brugge wist maar liefst acht keer te scoren in de eerste tien wedstrijden van deze jaargang.

Vorig seizoen scoorde hij 13 keer en deelde hij 9 assists uit in 40 wedstrijden. Cercle betaalde 2 miljoen euro voor Denkey, maar hij zal voor een veelvoud daarvan kunnen verkocht worden aan een buitenlandse club.

Dat beseft ook analist Marc Degryse heel goed. “Denkey is toch een goede speler. Ik zag ook dat hij nog maar 22 jaar is. En zijn lichaam. Jawadde, hij doet wat denken aan Lukaku. Hij maakte de afgelopen drie jaar een straffe evolutie door. Dat is een jongen die nog een mooie transfer gaat versieren”, zei Degryse in de podcast vier-nul van VTM.