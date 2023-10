Speler van STVV kan ogen niet geloven: "Zes maand geleden aan het smeken om in 1B te mogen spelen"

STVV staat voor een moeilijke verplaatsing naar OH Leuven. Daar werd trainer Marc Brys vorige week aan de deur gezet.

Het feit dat Marc Brys vorige week de deur werd uitgezet na een moeilijke competitiestart met slechts een veertiende plaats tot gevolg en een recente nul op zes speelt hoegenaamd niet in het voordeel van STVV, zo beseft ook Mathias Delorge.

“Het ontslag van Marc Brys zal zijn effect hebben”, zegt hij bij Het Belang van Limburg. “Dat is geen voordeel voor ons. De spelers die uit beeld waren geraakt, willen zich bewijzen. En zij die wel speelden, moeten zich opnieuw bewijzen.”

Delorge is alvast blij met zijn seizoensstart. Hij speelde elke minuut, op 5 stuks tegen Standard na. “Van dit scenario had ik alleen maar kunnen dromen”, geeft hij toe. “Een dik half jaar geleden was ik nog aan het smeken om bij Lierse te mogen voetballen in 1B, nu heb ik een basisplaats te pakken bij STVV in eerste klasse. Zo zie je maar dat het heel snel kan gaan in het voetbal. Hopelijk blijft dit nog lang duren.”