Zinho Vanheusden kijkt uit naar de Clasico en wel voor deze reden: "Nu is het speciaal"

De kapitein van Standard zal het gemakkelijk hebben voor de match tegen de aartsrivaal. Tegen Anderlecht zal hij zijn troepen niet hoeven te motiveren om een derde opeenvolgende overwinning te behalen.

Op vrijdag was de kapitein van Standard aanwezig op een persconferentie om de Clasico van zondag tegen Anderlecht te bespreken. "Het is een wedstrijd als alle andere, maar tegelijkertijd ook niet. De Clasico voel je. En dat zal nooit veranderen. In deze wedstrijden is er geen behoefte aan motivatie. Iedereen zal gemotiveerd zijn, we kennen het belang van de wedstrijd."

Hoewel deze ontmoeting in zijn recente geschiedenis vaak onevenwichtig is geweest - in welke richting dan ook - lijkt het deze keer moeilijk te voorspellen. "Anderlecht is een goed team, ze zijn goed begonnen. Het is altijd speciaal als beide teams in vorm zijn. En dat is het geval."

In moeilijke omstandigheden moet je verantwoordelijkheid nemen

Na zijn terugkeer bij Standard deze zomer heeft de speler die nu al de aanvoerdersband draagt, zijn verantwoordelijkheden op zich genomen. "Het was een moeilijke periode. We behaalden 1 punt uit 12, Aron Donnum vertrok de dag voor de wedstrijd. In moeilijke tijden moet je verantwoordelijkheid nemen, en de coach kwam met me praten. Ik weet hoe ik die verantwoordelijkheid moet dragen, zelfs als het erg moeilijk is."

Zijn prestaties hebben hem trouwens voor het eerst de oproep opgeleverd van Domenico Tedesco, ook al kon hij niet invallen. "Persoonlijk was ik verrast, want ik dacht niet dat deze selectie zo snel zou komen. Maar daar, met spelers zoals zij, leer je veel. Het is een ander tempo, een ander niveau, en ik hoop dat hier terug te brengen voor de wedstrijd van zondag," concludeerde Zinho Vanheusden.