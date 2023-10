Defour weet wat hem te doen staat: "Anders komen we in de problemen"

Steven Defour staat één jaar aan het roer bij KV Mechelen en kon hen vorig seizoen redden. Dit seizoen kreeg hij versterkingen en was een rustig seizoen het doel. Na de recente 1 op 12 begint hij nu aan een stevig programma waar druk op staat.

Al ziet Defour het niet zo dat er al druk is. "Deze start geeft een bepaalde richting aan, maar we zitten nog steeds in het begin. Toen ik vorig jaar overnam, was het meteen van móéten", vertelt hij in GvA. Het was mijn eerste keer. Er zat veel meer druk op, zowel voor mezelf als voor de club. Nu blijf ik er iets rustiger onder. Er komen nog veel wedstrijden aan waarin we beter kunnen en moeten doen."

Al zijn de recente resultaten niet wat hij verwacht had. Verlieswedstrijden tegen STVV en OH Leuven waren niet ingecalculeerd. Na de 9 op 9 zaten we in een comfortabele situatie om op voort te gaan. Nu zitten we in een situatie waarin we punten moeten pakken om niet in de problemen te komen."

Met Genk, Cercle en Standard oogt het programma alvast stevig de komende weken. "We weten wat ons te doen staat om goed te maken wat er tegen de clubs van ons niveau misliep, namelijk iets rapen bij een grote club. En liefst iets meer dan een punt.”