Efrain Juarez heeft nieuws voor Deila en fans van Club Brugge

Efrain Juarez, de assistent van Ronny Deila, werd deze week gelinkt aan een vertrek bij Club Brugge. Hij schept zelf duidelijk.

Deze week deed het gerucht de ronde dat de assistent van Ronny Deila een job als hoofdtrainer bij de Colorado Springs in de Amerikaanse MLS aangeboden was.

In een gesprek met TUDN heeft de Mexicaan ondertussen gereageerd op dat aanbod. “Ik zit nu al op een hoger niveau dan ik had durven dromen”, zei Juarez.

De fans van Club Brugge en Ronny Deila mogen dus op hun twee oren slapen. Hij zal de job in de States niet aanvaarden.

Club Brugge is voor hem de ideale plek op dit moment. “Dit is een grote club. Van de vorige trainers ging er eentje naar AS Monaco en de andere naar Ajax”, klonk het nog. “Vanaf hier gaat het alleen nog maar verder omhoog.”

Juarez is al een tijdje de rechterhand van Ronny Deila. Ze werkten samen bij New York City in de MLS. Samen maakten ze ook de overstap naar Standard, waar ze het na een jaartje al bekeken hielden om naar het Jan Breydelstadion te trekken.