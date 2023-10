KRC Genk heeft goud in handen: "Hij gaat nog een heel goede transfer blijken voor Genk"

KRC Genk ziet ook dit seizoen een paar talenten flink groeien. Eén van hen is Christopher bonsu Baah

Ook Franky Van der Elst ziet dat Bonsu Baah een groot talent is. "Ik heb zelfs beelden gevonden van hem in Noorwegen. Daar zag je al dingen waarvan je zegt: Ow ja, da's toch wel héél erg goed. Hij ziet ruimte voor medemaats en speelt die bal dan ook knal op maat, met de juiste timing en snelheid", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Van der Elst heeft Genk dan ook goud in handen met de 18-jarige. "'t Is niet alleen maar naar binnen komen van rechts en dan met links trappen. Hij heeft ook overzicht. En een goeie diagonaal naar de overkant… Rekening houdend met het feit dat hij nog maar 18 jaar is, gaat dit op termijn toch een héél goeie transfer voor Genk blijken."

Bonsu Baah maakte afgelopen zomer de overstap naar Racing Genk. De rechtsbuiten speelde al 15 wedstrijden in het blauw-wit maar kwam nog niet tot scoren en kon nog geen assist geven.