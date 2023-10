Discussie na blessure blijft aanhouden: "Dokter zei me dat het mogelijk was"

Bij KV Mechelen moeten ze Rafik Belghali lange tijd missen nog. Hij scheurde vijf weken geleden zijn voorste kruisband.

Rafik Belghali heeft nog een hele weg af te leggen voor hij opnieuw kan voetballen. Hij scheurde zijn voorste kruisband op het kunstgras van STVV. De revalidatie loopt goed.

“Drie weken geleden ben ik geopereerd, nu zit ik goed op schema”, laat hij weten aan Het Belang van Limburg. “Zo wandel ik alweer zonder krukken. Volgende week ga ik op controle bij Steven Claes, de dokter die me geopereerd heeft. Hij zal meten hoe goed ik mijn been al kan strekken en plooien. Als dat in orde is, mag ik beginnen met krachtoefeningen.”

Trainer Steven Defour liet na de blessure van Belghali uitschijnen dat de oorzaak bij het kunstgras zou liggen en daar is de speler zelf ook overtuigd van.

“Die vraag heb ik ook gesteld aan de dokter. Hij zei me dat dit zeker mogelijk is. Zelf denk ik ook dat als dit was gebeurd op een normaal grasveld, mijn voet niet blijft steken. Op mijn zestiende scheurde ik mijn kruisband al eens in mijn andere knie, ook dat gebeurde op kunstgras.”