Anderlecht-coach Brian Riemer grijpt meteen in na Clasico

Anderlecht heeft zondag de Clasico met 3-2 verloren na een onwaarschijnlijke comeback van Standard. Brian Riemer weet dat dit nooit had mogen gebeuren.

Anderlecht-coach Brian Riemer gaf na afloop al aan dat het nooit zou mogen om op tien minuten een wedstrijd uit handen te geven. Toch is dat exact wat zijn spelers deden in de Clasico. Op iets minder dan tien minuten maakte Standard de totale ommekeer en werd een 0-2 achterstand omgebogen in een 3-2 overwinning.

Daarom besluit de Deense trainer om meteen in te grijpen. Zijn spelers kregen normaal logischerwijs maandag vrij. Maar dat is buiten een boze Riemer gerekend. De rustdag zal vervangen worden door een vergadering en nadien een training.

Dat meldt DHnet. Volgens de krant zou de oefenmeester van paars-wit zondagavond om 22u30 al een sms hebben gestuurd naar al zijn spelers. Hij eiste in zijn bericht dat zijn spelers maandag aanwezig zouden zijn op het oefencomplex in Neerpede.