Referee Department velt oordeel over eerste goal van Standard (en bijbehorende handsbal)

Frank De Bleeckere geeft straks uitleg over een aantal fases van afgelopen weekend. Daar zullen er ook een paar van Standard-Anderlecht tussen zitten. Over één is er intussen al een verdict geveld.

Er was veel commotie over de eerste goal van Standard. De bal leek daarbij de hand van Steven Alzate te raken vooraleer hij scoorde. Eerder was er een doelpunt van Anderlecht afgekeurd omwille van eenzelfde geval van hands van Théo Leoni. Het Professional Referee Department liet aan Het Nieuwsblad al weten dat de goal terecht werd toegekend. Het Professional Refereeing Department steunt de scheidsrechter en de VAR in hun beslissing omdat zij oordeelden dat Alzate bij het doelpunt van Standard de bal simpelweg niet met de arm maar met de buik raakte. Blijkbaar had de VAR andere/correctere beelden van de fase. In de beelden die wij te zien kregen, werd de bal schijnbaar wel met de arm geraakt.