Kunnen Alderweireld of Vertonghen hem overtuigen? 'Belgische topclubs dromen van Mertens, maar zo liggen de kaarten op tafel'

Dries Mertens moet binnenkort knopen doorhakken wat betreft zijn toekomst als voetballer. De 109-voudig Rode Duivel lijkt aan zijn laatste maanden bezig. Of gaat ook hij de Jupiler Pro League nog komen opleuken.

Dries Mertens viert tegenwoordig hoogtijdagen bij Galatasaray SK. De 109-voudig Rode Duivel is dan wel niet zeker van een basisplaats, maar hij amuseert zich. Cim Bom Bom lijkt wederom op weg naar de Turkse landstitel en ook in de Champions League laten de Turken van zich spreken.

Kan een afscheidsseizoen mooier zijn? De 36-jarige aanvaller gaf voor het seizoen al aan dat de kans héél groot is dat hij na het seizoen de schoenen aan de spreekwoordelijke haak hangt. Bovendien moet vrouwlief Kat Kerkhofs steeds meer in België zijn voor haar carrière in de media.

Antwerp FC, RSC Anderlecht of andere club?

En dat laatste zorgt er volgens Het Nieuwsblad voor dat de Belgische topclubs niet kansloos zijn. Zou ook Mertens de Jupiler Pro League nog voor een seizoen komen opleuken? Kunnen Jan Vertonghen of Toby Alderweireld hem nog verleiden voor een rondje België?