Opnieuw niet in selectie: 'Verhaal bij Club Brugge helemaal geschreven'

Club Brugge vliegt vandaag naar Zürich. Donderdag speelt blauwzwart in Lugano voor de Conference League.

De volgende Europese opdracht voor Club Brugge ligt in Zwitserland. Blauwzwart treft in de Conference League Lugano.

Tegen KV Kortrijk liet trainer Ronny Deila Denis Odoi, Michal Skoras en Dedryck Boyata uit de wedstrijdkern bij Club Brugge.

Voor de match tegen Lugano zijn Odoi en Skoras er opnieuw bij, maar Dedryck Boyata blijft in ons land achter voor deze Europese wedstrijd.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het opnieuw om sportieve redenen waardoor de ex-Rode Duivel door Deila niet geselecteerd werd.

De krant is er dan ook van overtuigd dat het verhaal van Boyata in het Jan Breydelstadion helemaal geschreven is.

In september 2022 tekende hij een driejarig contract bij Club Brugge. Hij kwam toen over van Hertha Berlijn. Ondertussen is zijn marktwaarde gezakt tot 1 miljoen euro.

Vorig seizoen speelde Boyata drie keer mee bij Club Brugge. Dit seizoen heeft hij al vier wedstrijden op de teller staan.