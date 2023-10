Nederlaag tegen Porto domper voor duel tegen Club Brugge? Patrick Goots schat het in

Royal Antwerp FC heeft een zwaar weekend voor de boeg. Na de nederlaag tegen FC Porto wacht zondag de topper tegen Club Brugge.

Nul op negen, drie goals gescoord en twaalf tegen en nu een 1-4-nederlaag tegen FC Porto. De fans van Royal Antwerp FC, maar ook Patrick Goots hadden duidelijk op meer gehoopt.

De analist hoopt dan ook dat het geen 0 op 18 zal worden in deze campagne in de groepsfase van de Champions League. “Ik heb alle uitslagen van deze speeldag eens doorgenomen. Er is geen enkele ploeg die vier goals om de oren kreeg”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Zelfs een club als Kopenhagen verloor met het kleinste verschil bij Man United. We zijn momenteel het kleine broertje van deze Champions League. Het zijn dreunen die je niet mag meenemen naar de competitie.”

Want daarin wacht zondag Club Brugge. “Voor het vertrouwen zijn zo’n afstraffingen nooit goed. Hier zal over gepraat worden. Maar de Belgische competitie is de Champions League niet. Net zoals Club Brugge, de tegenstander van komende zondag, momenteel niet het niveau van Porto haalt.”

Vandaag is het precies een jaar geleden dat Club Brugge van datzelfde Porto met 0-4 won, maar blauwzwart haalt dat niveau nu al een tijdje niet meer. Antwerp moet zondag voluit voor de drie punten gaan.

“Deze groep moet sterk genoeg zijn om zich hier mentaal over te zetten. Er is geen andere optie. Er wacht een heel belangrijke afspraak. Verliezen staat gelijk aan uit de top zes vallen. Dat kan voor Antwerp toch niet de bedoeling zijn.”