Club Brugge breekt nieuw opbrengstenrecord

Goed nieuws voor Club Brugge. De club breekt opnieuw een record op financieel vlak.

Zo heeft blauw-zwart in het boekjaar 2022-2023 een recordopbrengst geregistreerd. Voor belastingen maakte Club 15,3 miljoen euro winst. Na belastingen werd dat 11,1 miljoen euro. Dat weet Het Laatste Nieuws.

Club Brugge had 176 miljoen euro aan inkomsten. Nog nooit deed een Belgische club het beter. Club breekt hiermee een eigen record van 134,6 miljoen euro. Door een uitstekende run in de Champions League kreeg club zo'n 45,1 miljoen euro van de UEFA. Bovendien had de club een geweldige transferzomer.

Maar ook het Brugse kostenplaatje was eentje van formaat. Zo liepen die op tot 161 miljoen euro. "Maar alles bij mekaar was het seizoen 2022-2023 een absoluut boerenjaar. De ambitie blijft om winst te maken", vertelde Nicky Laukens, de Chief Financial Officer van blauw-zwart bij HLN.