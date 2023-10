Nicolas Frutos toch bitter over Anderlecht? "Ik verwijt Van Holsbeeck dat"

Dinsdag is Nicolas Frutos even terug in het Lotto Park. Hij is de sportief directeur van La Louvière, tegenstander van RSC Anderlecht in de beker.

La Louvière is de fiere leider in eerste nationale. Volgende week spelen zij op bezoek bij RSC Anderlecht de zestiende finale van de Croky Cup. Een bijzondere terugkeer voor Nicolas Frutos die als speler en assistent bij de club aan de slag was. Nicolas Frutos is altijd Anderlecht geweest, al koos hij toch om de staf van Vincent Kompany te ruilen voor die van DC United. “Het was een familiale keuze, maar ik ben achteraf boos geweest op mezelf dat ik Kompany in de steek liet”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik deel de passie waarmee Vincent werkt en de manier waarop hij elk detail uitlegt aan zijn spelers is fenomenaal. Elk scenario is individueel uitgetekend. Ze hadden Vincent gerust op Anderlecht kunnen laten werken, maar goed… Hij zit nu bij Burnley.” Frutos kende drie passages bij RSC Anderlecht en maakte daarin heel veel mee. Vooral nadat hij interimcoach was en drie van de vier matchen won, waaronder de Clasico tegen Standard, had hij meer verwacht van de club. “Anderlecht wilde met Vanhaezebrouck een coach van een groter kaliber. Dat was hun goed recht. Ik kon in de staf van Hein blijven, maar dan zou ik T4 geworden zijn. Dat wilde ik niet. Toch niet met mijn contract. Ik verwijt Van Holsbeeck wel een beetje dat hij me toen geen andere functie aanbood.”