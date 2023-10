Anderlecht en OH Leuven hebben al zware discussie met scheidsrechter voor de match

Voor de match tussen Anderlecht en OH Leuven was er al discussie. De truitjes leken immers te veel op elkaar en de scheidsrechters wilden dat één van beide ploegen veranderde.

De uitrustingen waren begin deze week wel al goedgekeurd door het scheidsrechterskorps, maar eens op het veld vonden ze het toch te verwarrend. Er werd aan OH Leuven gevraagd om een andere outfit aan te trekken omdat het reglement stipuleert dat de bezoekers moeten veranderen.

Maar Leuven had geen tweede uitrusting mee en dus werd aan Anderlecht gevraagd om hun tweede uitrusting aan te doen. Daar had Jesper Fredberg - begrijpelijk - niet al te veel zin in en hij ging in discussie met de ref.

Maar uiteindelijk gaf Anderlecht toch toe en speelden ze in hun zwarte truitjes. Al was dat niet van harte...