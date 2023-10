Crisis een feit bij Antwerp als het verliest van Club Brugge? Marc Overmars antwoordt

Zondag staat de topper tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC op de agenda. Voor beide ploegen eigenlijk een must win.

Op Jan Breydel wordt zondag de clash van deze speeldag in de Jupiler Pro League afgewerkt, met de komst van Royal Antwerp FC. Bij blauwzwart wordt het woord crisis al in de mond genomen, bij The Great Old nog niet.

“We moeten rustig blijven, want de prijzen worden pas in mei uitgedeeld. Waar ik minder rustig om kan blijven, is het feit dat we met de club niet kunnen doorontwikkelen”, vertelt Marc Overmars aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb het al aangegeven: kunnen we met dat stadion geen stapje zetten, dan gaan we achteruit. Da’s een gevaarlijke uitspraak, maar ik zeg het, omdat ik maar al te goed weet dat zo’n nieuwe tribune er ook niet in één maand staat.”

Dat is één iets, het sportieve nog wat anders. “Ik hoop alsnog op een oplossing. Dan hebben we weer iets om naar uit te kijken. En in afwachting daarvan: toch maar weer eens een overwinninkje pakken. Want we moeten nu ook geen zes keer achter elkaar verliezen. Dan wordt het ook hier, ondanks de successen die nog vers in het geheugen zitten, onrustig.”