Dit is de reden waarom Lucas Stassin vertrok bij Anderlecht

Lucas Stassin is een jeugdproduct van Anderlecht. Afgelopen zomer trok de 18-jarige spits naar Westerlo.

Lucas Stassin speelde in het seizoen 2022-2023 slechts drie wedstrijden voor Anderlecht. De beloftevolle spits mocht twee keer starten en moest tevreden zijn met één invalbeurt. In de topper tegen Club Brugge stond hij in de basiself van Felice Mazzu.

Bij Anderlecht kon Stassin niet overtuigen. Ook het gebrek aan speeltijd was een reden om te vertrekken voor Stassin. "Ik wilde meer minuten, ik sprak erover met Brian Riemer: we zagen elkaar vaak in zijn kantoor, hij kon me niets beloven", sprak de spits bij RTBF.

Ondertussen zit Stassin al aan vier doelpunten en één assist bij Westerlo. De 18-jarige spits stond bij de Kemphanen zeven keer in de basis en viel vier keer in. Tegen KRC Genk was hij nog goed voor twee doelpunten.