De man die JPL-aanvallers nachtmerries bezorgt: het 'rotzakje' waar niemand wil tegen spelen, maar iedereen in zijn ploeg wil

Als Westerlo straks Union partij geeft, zal Jonas De Roeck zijn aanvallers wel al ingelicht hebben: "Laat jullie niet vangen door Christian Burgess!" De verdediger heeft de gave om in het hoofd van zijn opponenten te kruipen.

Als u een rondvraag zou doen in de Jupiler Pro League over 'wie is de grootste rotzak?' zijn we vrij zeker dat we bij Burgess gaan uitkomen. Dat is niet per se iets negatiefs, want elke trainer zou wel een Burgess in zijn ploeg willen. Bikkelhard in de duels en iemand die weet hoe je psychologische spelletjes moet spelen.

Zo deed hij het deze week nog tegen LASK. De 32-jarige Engelsman maakte de Oostenrijkers soms horendol met zijn opmerkingen of acties. Een geniepige overtreding hier, een venijnige opmerking daar... Op een gegeven moment einde match gooide hij een bal die hij net over de zijlijn getackeld had iets harder dan het moest op de borst van Sasha Horvath, die het leer prompt teruggooide. Wie kreeg er geel? Uiteraard...

135 matchen voor Union, geen enkele keer rood

Burgess speelt zowel met zijn voeten als met zijn mond. Hij daagt aanvallers 90 minuten lang uit en laat hen constant voelen dat hij er is. Jongere tegenstanders worden er gek van, jongens met ervaring ontwijken hem zo veel mogelijk. In beide gevallen heeft hij gewonnen.

Alexander Blessin en voor hem Felice Mazzu en Karel Geraerts houden/hielden ervan. Je hebt één van die jongens nodig. Vraag maar aan Club Brugge toen Ruud Vormer op zijn 'prime' was. Die kon dat ook. Burgess overdrijft er soms wel in, maar komt er wel mee weg. In zijn 135 matchen voor Union is hij - ondanks 35 gele kaarten - nog geen enkele keer uitgesloten.