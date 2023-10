Philippe Clement is op dreef al had een voormalige spits van Beerschot hem bijna bij zijn nekvel

Bijna had een voormalige speler van Beerschot roet in het eten gegooid, maar Philippe Clement kon toch zijn tweede wedstrijd bij het Schotse Rangers winnend afsluiten.

Philippe Clement werd op 15 oktober aangesteld als trainer bij het Schotse Glasgow Rangers. Hij heeft zijn start niet gemist in de Schotse Premier League met twee overwinningen uit twee wedstrijden. Al had bijna een voormalige speler van Beerschot roet in het eten gegooid.

Een doelpunt van Beerschot

Glasgow Rangers ontving Hearts in eigen huis. Het liep al snel mis voor de ploeg van Philippe Clement. Na 5 minuten opende namelijk Lawrence Shankland de score voor de bezoekers. De voormalige aanvaller van Beerschot maakte zo zijn derde doelpunt in tien wedstrijden dit seizoen.

Extra Time

Het was knokken voor Glasgow om nog proberen de drie punten thuis te houden. Een strafschop van James Tavernier belande op de deklat en het was wachten tot het slot van de wedstrijd. James Tavernier zette nu wel zijn strafschop om in de 90ste minuut en Danilo kon in de 93ste minuut de winst veilig stellen.

Glasgow Rangers staat nu op 5 punten van leider en grote concurrent Celtic Glasgow.