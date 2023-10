Riemer zette Dreyer eerder dit seizoen nog op de bank, maar weet wat de kentering was: "Hij was in slaap gevallen"

Als coach sta je natuurlijk te glunderen als je team met 5-1 gewonnen heeft, zeker als je vorige week nog zo in de put zat. Ook Brian Riemer stak de loftrompet af over Anders Dreyer. De Deen is zo belangrijk in zijn ploeg en houdt onder meer Alexis Flips op de bank.

En toch had Riemer hem dit seizoen al op de bank gezet. Vorig seizoen had hij die luxe niet. "Ik ben zo blij voor hem. Hij is één van de hardstwerkende spelers op het veld. Ook defensief verzet hij enorm veel werk. Maar nu hebben we een speler die in de 'scoring mood' is."

"Hij heeft beseft dat hij beter moest presteren. Ik heb hem inderdaad op de bank gezet omdat ik niet tevreden was. Dat heb ik hem ook gezegd. Sinds Thorgan er is, heeft hij het begrepen. Die concurrentie was een grote factor, want in het begin van het seizoen was hij wat in slaap gevallen omdat hij altijd speelde."

Als ze nog meer vrijheid willen, moeten ze in betere conditie geraken

Dat Dreyer die zware en efficiënte linker heeft waarmee hij vanop afstand kan scoren, is ook een voordeel. Onder Vincent Kompany mochten de spelers niet van ver trappen, Riemer moedigt het aan. "Omdat het belangrijk is om zo ook druk op de tegenstanders te zetten. Soms scoor je, maar je dwingt er ook corners mee af en vanuit de rebound kan je ook scoren. Ik heb ze al gezegd dat het niet altijd met indrukwekkende combinaties moet."

Dreyer doet echter ook zijn defensief werk en daarom gaat hij niet meer uit de ploeg. "Het modern voetbal is veranderd. Vroeger konden aanvallers op de bal wachten, maar nu moeten ze meewerken. Weet je wat ik zeg? Als ze nog meer vrijheid willen, moeten ze gewoon in betere vorm geraken. Dan kunnen ze de twee combineren."

Bij die laatste zin vermoeden we dat het niet echt naar Dreyer gericht is, maar eerder naar een jongen als Alexis Flips...