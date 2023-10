Ronny Deila smeekt om geduld: "Kampioen op het einde, met 20 punten voorsprong"

Club Brugge speelt straks tegen Royal Antwerp FC. Een match die hoe dan ook best gewonnen wordt, als blauwzwart nog de titel wil pakken.

Club Brugge beleeft geen gemakkelijk seizoen. Ronny Deila haalt met zijn team zelfs de helft van de punten net niet: 16 op 33. Toch predikt de Noorse oefenmeester rust en smeekt hij om geduld bij de achterban.

“Wat we bij Club doormaken, doet me denken aan mijn tijd bij Celtic. In mijn eerste seizoen stond ik in oktober slechts zesde en liep het zeer moeizaam”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Op het einde werden we kampioen met twintig punten voorsprong.”

Deila ziet het allemaal nog goed komen. “Ik geloof in deze groep. Alles is hier aanwezig om succesvol te zijn. Ik denk dat de voorzitter en Vincent Mannaert beseffen dat we in een proces zitten. Ik weet wat het is om te winnen, hoor. Ik heb het in drie landen gedaan - Noorwegen, Schotland en de Verenigde Staten. Ik ben bezig om een ploeg te kneden.”

Deila legt nog uit wat de sleutel tot succes moet worden. “Ik bouw een cultuur gebaseerd op veiligheid, vertrouwen en plezier. Als je gaat werken, wil je deel uitmaken van íets. Wil je plezier hebben in wat je doet. Is dat niet het geval, word je niet beter. Ik wil een 'family feeling'. Maar ik wil ook spelers die zichzelf in vraag stellen, die nadenken over wat ze doen.”