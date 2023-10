Dik probleem komt er heel binnenkort aan voor Hein Vanhaezebrouck

KAA Gent scoort in de Jupiler Pro League. De derde plaats is heel erg mooi voor de Buffalo's.

KAA Gent speelt aardig voetbal en pakt er resultaten mee. Hein Vanhaezebrouck is heel blij met hoe alles loopt, maar zit ook op een tikkende tijdbom.

Hij moet een evenwicht bewaren tussen roteren en resultaten pakken en door de zeer krappe kern bij KAA Gent is dat absoluut geen sinecure.

“Roteren is altijd en nooit een goed idee. Ik gaf bepaalde jongens die minder aan spelen toekomen, al eerder kansen in Europa maar dat ging niet altijd gepaard met veel scherpte en kwaliteit op het veld”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Tot januari moet het wel lukken, maar dan komen de Afrika en de Asian Cup. “Ik heb nu zeventien veldspelers. In januari zijn dat er maximaal dertien plus drie jongeren. Je kunt verder met die drie jongeren, ook al zijn die eigenlijk nog niet klaar voor dit niveau. Die dertien kunnen er echter ook elf of negen zijn. Dan kun je geen elftal opstellen.”

De enige mogelijkheid lijkt om toe te slaan tijdens de wintermercato. “Qua transfers weet ik nog van niets. Momenteel hebben we de namen nog niet klaar.”