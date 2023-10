Mark van Bommel komt met verrassende uitleg over klassement van The Great Old

Royal Antwerp Fc viel dit weekend uit de top zes van de rangschikking. Het verloor de topper op bezoek bij Club Brugge.

17 op 36, dat is wat Royal Antwerp FC dit seizoen nog maar aan punten wist te grabbelen. Daarmee staat de ploeg van trainer Mark van Bommel slechts zevende in de Jupiler Pro League, net buiten de plekjes die recht geven op deelname aan play-off 1.

De achterstand op leider Union SG bedraagt op dit moment al elf punten. Toch laten ook heel veel andere topploegen punten liggen, waardoor het niet zo erg is als de cijfers in de eerste plaats doen vermoeden.

En daarom is er ook geen crisis op de Bosuil, zeker niet nadat vorig seizoen de dubbel gepakt werd. Trainer Mark van Bommel beseft dat het beter moet, maar hij maakt er ook helemaal geen drama van. Want het had anders kunnen lopen.

“De ranglijst had altijd beter gemoeten”, zegt de trainer van The Great Old aan Het Nieuwsblad. “Als je alles analyseert, had je al vier tot zes punten meer moeten hebben”, is zijn verrassende uitleg.

“Maar daarom is het net rustig bij ons. Omdat je ziet dat we op een bepaalde manier voetballen, waardoor de kans groot is dat je wedstrijden gaat winnen.”