Alles staat op scherp op de Bosuil: Paul Gheysens in de kleedkamer?

Royal Antwerp FC beleeft een moeilijk seizoen. De ploeg valt voorlopig ook naast de top zes in de Jupiler Pro League.

De regerende landskampioen en bekerwinnaar blijft bij zijn doelstelling om de play-offs te spelen, ook na de wel heel moeilijke competitiestart.

“Daarvoor moeten we in de top 6 eindigen. In de play-offs begint het pas. Dat is ook een andere aanpak en een andere spanning. Eerst de top 6 dus, daarna kunnen we onze doelen herformuleren”, klinkt het.

Een echte crisis kun je het niet noemen nog, want op de Bosuil blijft het voorlopig rustig. “Toch staat iedereen hier op scherp”, zegt Sven Jaecques aan Sporza. “Er wordt gediscussieerd. Er kunnen meningsverschillen zijn, maar dat dat straalt niet af naar buiten. Iedereen weet wel dat het beter moet. Intern wordt de waarheid wel gezegd.”

Voorzitter Paul Gheysens dook voorlopig nog niet op in de kleedkamer. “Hij weet wanneer er rust moet zijn en wanneer het nodig is om de boel in brand te steken. Het heeft nog niet gebrand, dan is het ook niet nodig om te blussen.”