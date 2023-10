RWDM kon alweer niet winnen, coach Claudio Cacapa ziet nog maar één oplossing

RWDM kon afgelopen weekend opnieuw niet winnen. De Brusselaars verloren met 2-1 van STVV na een knotsgek einde.

De zoveelste domper voor RWDM, dat in de laatste weken al vaak punten liet liggen in het slot door een tegendoelpunt te slikken. Ook coach Claudio Cacapa ziet dat het een probleem is en blijft.

"Voor die verslapping op het einde is geen uitleg. We zijn erop aan het trainen, we wijzen de spelers erop maar toch slikken we weer dat doelpunt. Bijna draaide het in ons voordeel uit, maar nee. Ik heb mijn spelers duidelijk gemaakt dat ze van het begin tot het einde moesten opletten maar dat is niet gelukt", vertelde Cacapa na afloop.

Hij ziet dan ook maar één oplossing. "De enige oplossing hiervoor is nog meer werken. Uiteindelijk zal dat opleveren. We gaan de spelers meer vertrouwen geven en meer aan de groep werken. Op een gegeven moment gaan we opnieuw winnen en ik hoop dat het in de bekerwedstrijd tegen Olympique Charleroi is."