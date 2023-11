Gewezen talent bij Anderlecht en Beerschot blijft dromen van ... Rode Duivels

Hij was ooit een toptalent bij RSC Anderlecht en speelde ook bij Beerschot. Nu maakt hij het mooie weer bij eerstenationaler La Louvière. Toch heeft hij nog steeds dromen op 25-jarige leeftijd.

Jorn Vancamp is ondertussen 25 jaar, maar het gewezen toptalent van RSC Anderlecht is na enkele moeilijke jaren bij La Louvière terechtgekomen. Hij had een avontuur in Nederland en eentje in Finland, via de beloften van OH Leuven zit hij nu terug op het juiste spoor.

In de Beker van België kon Vancamp niet stunten tegen zijn ex-ploeg Anderlecht. Maar het profvoetbal heeft hij nog niet afgezworen en hij zit ook nog met andere dromen in zijn hoofd. En die reiken nog steeds heel erg ver.

Rode Duivel ooit?

"Ik heb de droom om Rode Duivel te worden nog niet opgeborgen", aldus Vancamp in gesprek met Het Nieuwsblad. "Ik zag een tijdje geleden zowel Dante Vanzeir als Wout Faes hun debuut maken bij de Rode Duivels."

"Dat deed pijn, want ik was niet slechter dan die mannen. Maar ik zat op dat moment wel weg te kwijnen in Finland. We zien wel. Zelfs als ik 30 keer scoor in eerste nationale gaat Tedesco me niet oproepen hé."