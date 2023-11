Huurling van Club Brugge wil deze week nog een stunten met KV Oostende

KV Oostende verraste dinsdagavond vriend en vijand. De kustploeg schakelde KAS Eupen uit in de zestiende finales van de Croky Cup.

Al na enkele minuten zette Daniel Perez, door KV Oostende gehuurd bij Club Brugge, de kustploeg in Eupen op voorsprong. Diep in de tweede helft kon KVO die voorsprong verdubbelen.

Na de moeilijke competitiestart in de Challenger Pro League, met de voorlaatste plek in de rangschikking tot gevolg, doet dit ongelofelijk veel deugd voor het team van Stijn Vreven.

Hij koos tegen Eupen voor Perez en Hartwig in de spits. “Het is altijd aangenaam om met twee spitsen te voetballen, want dan voel je je ploegmaat steeds in de rug of naast je. Ik voelde me met Luis Hartwig meteen heel comfortabel”, zei Daniel Perez aan Het Nieuwsblad.

“We zijn heel blij met de 0-2-overwinning tegen toch een taaie tegenstander. We beseften wel dat we met onze kwaliteiten en dankzij ons wedstrijdplan kansen op de zege hadden. Dat ik met een heel vroeg doelpunt kon bijdragen tot die kwalificatie, maakt me heel gelukkig.”

En KVO droomt al van een tweede stunt, want vrijdag volgt in de competitie de West-Vlaamse derby tegen leider Zulte Waregem dat na strafschoppen Cercle Brugge uitschakelde in de Croky Cup.

“Tot op heden zagen de supporters ons nog niet op ons sterkst. Nochtans werken we dagelijks om onze resultaten te verbeteren. Deze bekerkwalificatie is een stap in de goede richting. We kijken al meteen uit naar de competitiematch van vrijdag bij leider Zulte Waregem”, besluit Perez.