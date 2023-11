Ondanks vormdip? 'Club uit Premier League gaat nog steeds vol voor aanvaller KAA Gent'

Emmanuel Gift Orban zit de laatste maanden een beetje in een vormcrisis bij KAA Gent. En dus is het de vraag: wat met zijn toekomst? Een ploeg uit Engeland blijft nog steeds op hem azen en het is ze nog altijd menens.

Afgelopen zomer leek Emmanuel Gift Orban nog op weg naar een absolute toptransfer van meer dan 30 miljoen euro, maar de soep werd uiteindelijk veel lauwer gegeten dan ze werd opgediend. Tot een transfer kwam het uiteindelijk namelijk niet.

Dit seizoen is het wat minder allemaal voor de Nigeriaan. Over alle competities heen zit hij wel al aan zeven doelpunten, maar die vielen vooral in de Conference League. In de Jupiler Pro League zit hij aan twee rozen in negen wedstrijden.

Hein Vanhaezebrouck koos de voorbije weken meermaals voor Tissoudali en Cuypers in de spits, Orban moest het met een bankzitterstatuut doen. Afgelopen weekend tegen Standard speelde een kleine blessure op, waardoor hij helemaal niet in actie kwam.

Fulham blijft azen op hem

En toch: de aandacht voor de 21-jarige is zeker nog niet gaan liggen. Fulham drukt al een aantal maanden door en volgens Engelse bronnen is dat zeker nog niet veranderd. Het team zoekt nog steeds naar een opvolger voor ex-Anderlechtspeler Mitrovic.

En dus is de vraag: kan hij deze winter eventueel een transfer maken of gaan de Buffalo's er alles aan doen om hem nog minstens tot volgende zomer te houden? De komende weken en maanden zal dat moeten gaan blijken. Fulham staat voorlopig veertiende in de Premier League.