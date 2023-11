Weekend van de laatste kans voor deze JPL-coach: "Connectie met de spelers weg? Nee, anders moet je daar eerlijk over zijn"

Allerlaatste in de competitie en uit de beker gewipt door een tweedeklasser... Het geduld van Westerlo is ook niet oneindig. Komend weekend staat er met OH Leuven-Westerlo een belangrijke match op het programma voor Jonas De Roeck.

Het was vrij dramatisch wat Westerlo op de mat legde tegen SK Beveren. Die eerste helft was een ramp. Staan de spelers wel nog achter de coach, was dan ook de vraag. "Als ze een hele match zo gespeeld hadden, moest ik je gelijk geven", zei De Roeck gisteren.

"Die eerste helft was een grote teleurstelling. Ik heb echter ook oog voor het positieve. De tweede helft waren we beter en hebben we gevaarlijke momenten gecreëerd. Als we de eerste helft ook zo gespeeld hadden..."

De fans keerden zich intussen wel tegen De Roeck en dat is niet voor de eerste keer. Als hij het weekend haalt, zal het bestuur met niets anders dan winst tegen OHL tevreden zijn. De Roeck wil daarmee echter niet te veel in zijn hoofd zitten.

"Ik denk niet dat de connectie met de spelers weg is. Anders moet je daar eerlijk over zijn. Maar dat gevoel heb ik nu niet. We blijven geloven dat we dit kunnen recht trekken."