Bekerstuntploeg reageert ontgoocheld op loting: "Graag Club of Anderlecht... Nu moeten we wel proberen een ronde verder te geraken"

Knokke wist KV Mechelen uit de beker te wippen, wat ook de aanleiding was tot het ontslag van Steven Defour. Intussen weten ze dat ze in de volgende ronde tegen OH Leuven moeten. En dat was zeker niet hun eerste keuze.

Ze hadden graag een topclub voor de kiezen gekregen. "Het eerste gevoel was ontgoocheling", zegt Knokke-speler en bekerheld Ruben Vanraefelgem bij Sporza. "Maar als je het allemaal wat laat bezinken, besef je dat je weer thuis tegen een eersteklasser mag spelen, met veel volk en dat je een beetje kans maakt." Olivier De Cock, assistent en ex-speler van Club Brugge had natuurlijk ook een duidelijke voorkeur. "We hebben onze fantastische galamatch al gehad. We hadden in de volgende ronde graag tegen een topteam gespeeld zoals Club, Genk of Anderlecht. Het is niet zo en nu moeten we proberen een ronde verder te gaan." Ambitie dus bij de Eerste Nationaler. "Tegen OHL hebben we misschien 10 procent kans. Tegen Club Brugge zou dat maar 1 procent of zelfs minder geweest zijn."