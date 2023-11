Levensbelangrijke match voor Club Brugge en Deila staat weer voor cruciale keuze: naïviteit zal afgestraft worden

Zondag staat de kraker van de speeldag op het programma. Club Brugge moet naar Union, die ze vorig seizoen de titel ontnamen door er te gaan winnen. De Unionisten zullen op wraak belust zijn. Voor Ronny Deila wordt het alvast belangrijk de juiste keuzes te maken.

Union SG heeft in de cruciale fase van het kampioenschap - de play-offs - nu al twee keer verloren van Club, wat hen telkens de titel kostte. In de reguliere competitie eindigde het onderlinge duel al drie keer op een gelijkspel en één keer op winst voor blauw-zwart.

Deila moet tactische flexibiliteit bewijzen

Je zou ze gerust het zwarte beest van de Brusselaars kunnen noemen. Maar deze keer liggen de kaarten iets anders. Alle druk ligt begin november al bij Club Brugge. Ze willen de achterstand op de leider natuurlijk niet laten oplopen tot 12 punten. Da's al enorm veel en zou na de twee goeie resultaten een nieuwe mokerslag betekenen.

Daarom ligt er ook veel druk bij Deila, die moet bewijzen dat hij tactisch flexibel is. Aan zijn systeem zal hij niet veel veranderen. Dat wordt weer een 4-2-3-1. De invulling ervan wordt des te belangrijker. Deila heeft even toegegeven aan zijn bestuur om veranderingen door te voeren, maar de Noor is ook koppig.

Vooral de twee posities voor de defensie worden cruciaal in het duel, want Union buit elk foutje optimaal uit. Het duo Onyedika-Vetlesen werd intussen ontbonden, maar het is geen geheim dat Deila daar nog altijd muziek in ziet. Of die twee ideaal zijn voor een match tegen Union, dat is een groot vraagteken.

Geen van beide is een echte verdedigende middenvelder en heeft ook niet de grinta die een Casper Nielsen bijvoorbeeld aan de dag legt. En als je een echte breker zoekt, kom je al gemakkelijk bij Eder Balanta uit. Het lijkt naïef om in het Dudenpark het aanvallend spel van Deila te willen nastreven.

Puertas en Amoura tegenhouden wordt een hele opdracht

Met de hoge druk van Union mag er niemand uit positie gaan lopen. Iets waar zowel Vetlesen als Onyedika zich dit seizoen al aan bezondigden. Tegen een bliksemsnelle jongen als Amoura gaan Mechele en Spileers het immers niet makkelijk krijgen. En dan is er nog Puertas, die tussen de lijnen speelt.

Als die te ver uit elkaar liggen, krijg je sowieso problemen, want de Zwitser weet zijn ploegmaats blindelings te vinden. En van de flankverdedigers zal er ook weinig hulp komen, want die hebben met Lapoussin en Castro-Montes al hun handen vol. Het wordt dus een evenwichtsoefening tussen verdedigen en aanvallen voor Deila.