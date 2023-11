Rome beeft na nieuwe megalomane aanbieding voor Mourinho, Dybala én Lukaku

Alle hens aan dek in Rome. Bij AS Roma zouden wel eens drie heel belangrijke spelers kunnen gaan vertrekken. Of wordt de soep minder heet gegeten dan ze opgediend wordt?

Een paar weken geleden was er al een monsteraanbieding voor José Mourinho en Romelu Lukaku vanuit Saoedi-Arabië. Al Hilal probeerde ook afgelopen zomer al om Big Rom naar de zandbak te lokken, maar dat liep altijd uit op een nee. Absolute miljoenenaanbiedingen Volgens Corriere Dello Sport zouden Dybala, Lukaku en coach José Mourinho alle drie opnieuw zijn gepolst voor absolute miljoenenaanbiedingen. Mourinho alleen al kan op twee jaar zo'n 120 miljoen euro gaan verdienen. Of het deze keer wél zal lukken om spelers en coach weg te krijgen uit Rome? Dat is nog maar zeer de vraag, maar de Arabieren blijven in ieder geval wel naarstig proberen om ze in te lijven. De komende maanden mogelijk meer nieuws.