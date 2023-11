🎥 Alle monden vallen open: Doku speelt Bournemouth helemaal weg (geniet mee!)

Jérémy Doku stond in de basis voor Manchester City in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Bournemouth. Die pakten nog maar zes punten dit seizoen en staan maar net boven de rode lijn na tien wedstrijden.

En ook in het Etihad Stadium in Manchester werden ze al voor de rust naar de slachtbank gesleept. Met dank dus aan de Rode Duivel.

Op het halfuur opende hij zelf de score, in tien dolle minuten zorgde hij ook nog eens voor assists op Bernardo Silva en een afgeweken schot op Akanji. Wedstrijd gespeeld na 37 minuten op die manier.

Na de pauze ging Doku met nog eens twee assists gewoon verder op zijn elan. Iedereen was dan ook onder de indruk van de Rode Duivel:

🚨🚨| GOAL; Foden makes it FOUR. Doku with a hattrick of assists



Manchester City 4-0 Bournemouth



pic.twitter.com/sKd6DsfMrA