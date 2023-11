Coach Blessin op kop met Union SG: "Het gaat altijd over Antwerp, Club Brugge, de grote clubs, maar ..."

Voor het derde jaar op rij speelt Union SG helemaal bovenaan mee in de stand. En ook in Europa blijven ze nog indruk maken. Toch staan ze nog steeds nergens bovenaan in de lijstjes als het gaat over wie kampioen gaat worden.

Genk, Antwerp, Club Brugge, Gent en Anderlecht worden hier en daar genoemd als titelfavorieten, Union SG wordt zelden gezien als een echte kandidaat. En toch doen ze het geweldig goed, ook al zagen ze met Boniface, Teuma en Kandouss een hele centrale linie vertrekken.

"Elk seizoen hopen we erop, maar komt het toch een beetje onverwacht. Hopelijk blijft Union de mensen verrassen. Het is leuk om nu koploper te zijn, maar er is nog een lange weg te gaan", is Christian Burgess in Het Laatste Nieuws duidelijk in aanloop naar de clash met Club Brugge.

Onder de radar

Ook coach Blessin ziet dat zijn team in de beschouwingen weinig naar voren komt, maar vindt dat op zich geen probleem. Zijn team moet nog bewijzen dat ze een grote titel kunnen pakken. "Als je naar Extra Time of alle bespiegelingen kijkt, heeft niemand 'ons' op de lijst staan. Dan gaat het altijd over Antwerp en de grote ploegen. Dat is een gevoel. Maar het is oké. Ik heb daar geen probleem mee. Zij verdienen dat."

"Club werkt al jaren echt goed en speelde drie keer op rij kampioen. En nu staat Antwerp in de kijker. De media zien meer naar die grote clubs. Union staat meer onder de radar", aldus Blessin nog. Benieuwd of ze tegen Club Brugge een nieuw statement kunnen maken.