Johan Boskamp hard voor vertrek van Yaya Touré

Yaya Touré verlaat Standard voor de nationale ploeg van Saudi Arabië. Daar zal hij zich bij de technische staf aansluiten.

Johan Boskamp heeft het duidelijk niet voor transfers naar het Midden Oosten. Hij heeft dan ook geen mooie woorden voor Yaya Touré die na vier maanden al vertrok bij Standard. "Dat is snel. Maar iedereen wil tegenwoordig naar die zandbak. Ik hoop dat hij zijn emmertje en schepje niet vergeet", vertelde de analist bij Het Belang van Limburg.

Onder de indruk is Boskamp ook zeker niet. Hij betwijfelt of Yaya Touré wel impact had bij Standard. "Veel heeft hij volgens mij niet uitgericht in Luik. Carl Hoefkens zal het dus ook wel zonder hem kunnen", aldus Boskamp.

Yaya Touré had een mooie spelerscarrière met hoogtepunten bij Manchester City en Barcelona. Voor hij de Europese topcompetities aanging speelde hij ook een tijdje bij KSK Beveren.